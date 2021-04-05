الامارات | البريطانية جودي بطلة «الحبتور لتنس السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانية جودي بطلة «الحبتور لتنس السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت اللاعبة البريطانية آنا جودي (21 عاماً) ببطولة الحبتور لتنس السيدات، بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها البيلاروسية يوليا هاتوكا (20 عاماً)، بمجموعتين نظيفتين، ونالت كأس البطولة ومكافأة المركز الأول وقدرها 7717 درهماً.

وعلى صعيد الزوجي فاز الزوجي المكون من الأميركية أمينا والبريطانية تارا مور، على الزوجي التركي الذي يضم أوز أوبيك وزميلتها برفيو سينجز، بمجموعتين مقابل مجموعة، وشارك في مراسم التتويج نائب رئيس الاتحاد أحمد عبدالملك، والأمين العام ناصر المرزوقي، ومديرة البطولة نورا بدوي.

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