الامارات | العنبري يحدّد مشكلة الشارقة.. وإيسيلا غير راضٍ عن بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يحدّد مشكلة الشارقة.. وإيسيلا غير راضٍ عن بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط بني ياس في صدارة دوري الخليج العربي بتعادله مع الشارقة 1-1، أول من أمس، في الجولة 23، ليتأخر بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر برصيد 50 نقطة، في حين تراجع الشارقة من المركز الثالث إلى الرابع برصيد 42 نقطة، لتتضاءل بذلك فرصته في المحافظة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتسببت عوامل عدة في نتيجة التعادل، أبرزها: تراخي بعض لاعبي بني ياس، وفقدان الفريق للتركيز الجيد، فضلاً عن عناد الشارقة ورغبته الكبيرة في العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، بعد التراجع الكبير الذي شهدته مسيرته في الفترة الماضية.

وأكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن الفريقين سعيا بشكل كبير من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، لكن المباراة كانت صعبة على الفريقين، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «هناك تطور بمستوى الشارقة خلال الفترة الحالية، وأتمنى أن تكون الأمور أفضل خلال المرحلة المقبلة».

واعتبر العنبري أن «المشكلة التي تواجه فريقه حالياً تتمثل في الجانب البدني، لاسيما بالنسبة للاعبين الذين عادوا إلى صفوف الفريق أخيراً»، معتبراً أن «شكل الشارقة حالياً أفضل»، مشيراً إلى أن «اللاعب لوان بيريرا ورغم عودته إلا أنه بحاجة إلى وقت».

وأضاف «أتمنى أن يدخل اللاعبون أكثر في أجواء المباريات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن البطولة الآسيوية بحاجة إلى أسلوب لعب عالٍ أكثر من مباريات الدوري».

من جهته، أكد مدرب بني ياس، الروماني دانيل إيسيلا، أن المباراة كانت صعبة، مشيراً إلى أن فريقه فقد الكثير من التوازن في صفوفه، خصوصاً في الشوط الثاني، مشدداً على أنه عندما تفقد التوازن أمام فريق مثل الشارقة ولاعبيه فمن الطبيعي أن تكون معرضاً للخسارة، مشيراً إلى أنه بشكل عام غير راضٍ عن النتيجة النهائية، وهي التعادل، إلا أنه لايزال لديهم ثلاث مباريات متبقية في الدوري وبإمكانهم التعويض.

وشدد مدرب بني ياس على أن فريقه لايزال ينافس على الصدارة، وأن لديه لاعبين صغار السن لا يملكون الخبرة.

• مدرب الشارقة: البطولة الآسيوية بحاجة إلى أسلوب لعب عالٍ أكثر من مباريات الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news