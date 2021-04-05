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الامارات | يد «شباب الأهلي» تهزم مليحة

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق شباب الأهلي لكرة اليد انتصاراً صعباً على مضيفه مليحة بفارق ثلاثة أهداف «25-22»، أول من أمس، لحساب الجولة 20 من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي شهدت فوز بني ياس خارج الديار على الظفرة «33-29».

وكانت الجولة، قد افتتحت الجمعة الماضي، بإقامة ثلاث مباريات، نجح خلالها الشارقة في حسم لقب الدوري بصورة مبكرة وقبل جولتين على النهاية، بفوزه على ضيفه الوحدة «39-22»، وفقدان العين فرصة المنافسة على اللقب عقب خسارته أمام مضيفه الجزيرة «30-31»، وفرض دبا الحصن على أرض صالة ناديه التعادل على النصر بنتيجة «25-25».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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