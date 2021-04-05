الامارات | اعتماد لوائح ومكافآت بطولة البادل تنس في دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد لوائح ومكافآت بطولة البادل تنس في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تُقام خلال شهر رمضان المقبل (من 14 إلى 27 أبريل الجاري)، في مجمّع ند الشبا الرياضي، اللوائح التنظيمية والفئات والجوائز المخصصة لمنافسات بطولة البادل تنس.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أنه سيتم تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس وفق التصنيف الجديد للبطولات المحلية، الذي اعتمده الاتحاد أخيراً.

وستتكون كل مباراة من ثلاثة أشواط بواقع ست نقاط لكل شوط، ويفوز بالمباراة الزوجي الذي ينال شوطين من أصل ثلاثة مع نظام كسر التعادل في حالة التعادل 6-6، أو حسب ما تقرره اللجنة المنظمة وفقاً لبرنامج الجدول الزمني للبطولة، كما تُقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن برنامج المنافسات يتضمن أربع فئات، هي: الفئة الذهبية للرجال، والفئتان البرونزيتان للرجال والسيدات والفئة الدولية، ويسمح في الفئة الذهبية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (A وB) فقط، ويسمح في الفئة البرونزية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (c) فقط على المستوى المحلي، وتُقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويتأهل أفضل 16 فريقاً للأدوار النهائية، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وفي الفئة البرونزية للسيدات يسمح بمشاركة المواطنات والمقيمات من المستوى المهاري (B وc) فقط على المستوى المحلي، وتقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويتأهل أفضل ثمانية فرق للأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.

فيما تخضع الفئة الدولية للوائح التنظيمية الصادرة من الاتحاد الدولي للبادل تنس، ويسمح فيها بمشاركة فئة المحترفين من المستوى المهاري (A) على المستوى العالمي، وتقام منافساتها بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وستقام الأدوار التأهيلية في الفترة من 8 إلى 10 أبريل، وتقام الأدوار النهائية من 14 إلى 25 أبريل 2021.

وسيتنافس المشاركون على جوائز يبلغ مجموعها قرابة 200 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في الفئة الذهبية للرجال على جائزة قدرها 30 ألفاً، والمركز الثاني 24 ألفاً والثالث 16 ألفاً، وفي الفئة البرونزية رجال يحصل المركز الأول على 20 ألفاً، والثاني 15 ألفاً والثالث 7000، وفي الفئة البرونزية للسيدات يحصل المركز الأول على 20 ألفاً والثاني 15 ألفاً والثالث 7000، وفي الفئة الدولية يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 45 ألف درهم.

• 14 أبريل موعد انطلاق النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية».

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