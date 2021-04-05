الامارات | يبرودي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الفنية باتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن يبرودي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الفنية باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن اتحاد كرة القدم عمر يبرودي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الفنية في الاتحاد. وقال اتحاد الكرة على حسابه في «تويتر»، إن «يبرودي يعد من الكفاءات الوطنية الشابة، ولديه خبرات واسعة في مجال إدارة كرة القدم، إذ سبق له العمل في عدد من الأندية الإنجليزية، منها كريستال بالاس ونوتينغهام وفورست وبارنت، كما عمل في المجال الفني، وكان محللاً لأداء الفريق الأول في الأندية، ومكتشفاً للمواهب، وهو حاصل على بكالوريوس في مجال العلوم الرياضية وإدارة كرة القدم من جامعة ليفربول جون موريس».

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