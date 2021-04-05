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الامارات | يبرودي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الفنية باتحاد الكرة

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن اتحاد كرة القدم عمر يبرودي أميناً عاماً مساعداً للشؤون الفنية في الاتحاد. وقال اتحاد الكرة على حسابه في «تويتر»، إن «يبرودي يعد من الكفاءات الوطنية الشابة، ولديه خبرات واسعة في مجال إدارة كرة القدم، إذ سبق له العمل في عدد من الأندية الإنجليزية، منها كريستال بالاس ونوتينغهام وفورست وبارنت، كما عمل في المجال الفني، وكان محللاً لأداء الفريق الأول في الأندية، ومكتشفاً للمواهب، وهو حاصل على بكالوريوس في مجال العلوم وإدارة كرة القدم من جامعة جون موريس».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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