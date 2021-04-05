الامارات | بارتمان.. عملاق طائرة النصر يناطح السحاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بارتمان.. عملاق طائرة النصر يناطح السحاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقفز المحترف البولندي زبيغنيو بارتمان، لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار و63 سنتيمتراً خلال مباريات فريقه النصر للكرة الطائرة، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع عارضة مرمى كرة القدم مرة ونصف المرة، وذلك لصد وتسديد الكرات، على غرار ما قام به من جهود أسهمت في قيادة طائرة «العميد» لتحقيق لقب الدوري العام للرجال يوم الجمعة الماضي على حساب فريق بني ياس، للمرة الثامنة في تاريخ النادي والأولى منذ موسم 2012-2013.

وأعرب بارتمان (34 عاماً وطوله متر و98 سنتيمتراً) عقب تتويج فريقه، عن سعادته الغامرة بإضافة لقب جديد لسجله التاريخي في مشواره في اللعبة، مؤكداً أن قيمة اللقب تنبع من المنافسة القوية التي شهدتها مباراة الإياب حتى اللحظات الأخيرة.

وقال في تصريحات صحافية إن «العقلية التي يتمتع بها زملاؤه في الفريق كانت كلمة السر في تحقيق اللقب».

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