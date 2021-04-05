الامارات | قمة مبكرة بين شباب الأهلي والنصر قبل ختام دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مبكرة بين شباب الأهلي والنصر قبل ختام دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُختتم، اليوم، الدور نصف النهائي من دوري كرة قدم الصالات، بإقامة مباراتي الإياب في مرحلة «البلاي أوف»، بإقامة مباراتين عند الساعة 19:15، إذ يلتقي شباب الأهلي مع النصر بالقاعة الرياضية في الممزر، في مباراة تعتبر بمثابة نهائي مبكر، لما يتمتع به الفريقان من إمكانات مميزة، بينما يستضيف البطائح على ملعبه فريق الظفرة، في مواجهة مصيرية لأصحاب الأرض، في خطوة للحفاظ على اللقب.

ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي، الذي سيقام من مرحلتين أيضاً، بحيث يخوض المتأهلان مباراة الذهاب الخميس المقبل، وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل.

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