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طارق سليمان: يجب أن يتعلم شريف إكرامي من محمد الشناوي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دورًا لمدرب الحراس الخاص بشريف إكرامي، حارس نادي بيراميدز.

وقال طارق في تصريحات إعلامية: «يجب أن يكون هناك دور لمدرب الحراس الخاص بإكرامي لأن هذه محنة صعبة أوي وتحتاج أن يكون الحارس قوي ليتجاوزها».

وأضاف سليمان: «تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف وعاد أقوى بعدها».

واكد طارق: «يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا في الكرات التي يواجهها».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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