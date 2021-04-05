شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: يجب أن يتعلم شريف إكرامي من محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دورًا لمدرب الحراس الخاص بشريف إكرامي، حارس نادي بيراميدز.

وقال طارق في تصريحات إعلامية: «يجب أن يكون هناك دور لمدرب الحراس الخاص بإكرامي لأن هذه محنة صعبة أوي وتحتاج أن يكون الحارس قوي ليتجاوزها».

وأضاف سليمان: «تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف وعاد أقوى بعدها».

واكد طارق: «يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا في الكرات التي يواجهها».