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الزمالك: أزمة عاشور تم تضخيمهما.. وإلغاء اللائحة لايؤثر على اللجنة الثلاثية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الدرديري، رئيس المنظومة الإعلامي بنادي الزمالك، عن حقيقة رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدلعزيز.

وقال عمرو الدرديري، في تصريحات تلفزيونية :«اللجنة الثلاثية لا زالت تمارس مهامها في الزمالك ولا صحة لتقديم استقالتها»، مضيفًأ: «إدارة الزمالك تساند الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في كل قراراته».

وتابع: «ما تردد بخصوص تعيين لجنة جديدة لإدارة الزمالك مجرد شائعات»، مشيرًا :«إلغاء لائحة الزمالك الجديدة لا يؤثر على اللجنة التي تدير النادي».

وأشار: «أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية».

وعن أزمة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأبيض مع الجهاز الفني قال: «أزمة إمام عاشور مع كارتيرون تم تضخيمها بصورة مبالغ فيها»، موضحًا :«عاشور لم يتجاوز في حق الجهاز الفني وتصرفه كان بسبب الغضب لعدم المشاركة أمام مولودية».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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