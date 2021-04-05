شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أزمة عاشور تم تضخيمهما.. وإلغاء اللائحة لايؤثر على اللجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الدرديري، رئيس المنظومة الإعلامي بنادي الزمالك، عن حقيقة رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدلعزيز.

وقال عمرو الدرديري، في تصريحات تلفزيونية :«اللجنة الثلاثية لا زالت تمارس مهامها في الزمالك ولا صحة لتقديم استقالتها»، مضيفًأ: «إدارة الزمالك تساند الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في كل قراراته».

وتابع: «ما تردد بخصوص تعيين لجنة جديدة لإدارة الزمالك مجرد شائعات»، مشيرًا :«إلغاء لائحة الزمالك الجديدة لا يؤثر على اللجنة التي تدير النادي».

وأشار: «أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية».

وعن أزمة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأبيض مع الجهاز الفني قال: «أزمة إمام عاشور مع كارتيرون تم تضخيمها بصورة مبالغ فيها»، موضحًا :«عاشور لم يتجاوز في حق الجهاز الفني وتصرفه كان بسبب الغضب لعدم المشاركة أمام مولودية».