شكرا لقرائتكم خبر عن طلب من عبدالحميد بسيوني للاعب طلائع الجيش بشأن انتقاله إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من أحمد سمير، جناح الفريق بإغلاق ملف العروض، والتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت في الأيام الماضية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلب عبدالحميد بسيوني، من أحمد سمير بإغلاق ملف العروض في الفترة الحالية على رأسها النادي الأهلي، والتركيز مع الفريق في المواجهات المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري، وتواجده في المراكز المهددة بالهبوط إلى الدوري الدرجة الثانية.

وأكد المدير الفني لطلائع الجيش، لأحمد سمير، أنه لن يرحل إلا عن طريق النادي، مطالبًا منه تأجيل مناقشة العروض والتركيز مع الفريق، خاصة أن عقده مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل،

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز مع فريق طلائع الجيش، هذا الموسم حيث أحرز 7 أهداف وصنع هدفين، في 16 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسهما الأهلي.