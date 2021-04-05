شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وأوباما ومصطفى فتحى يهددون عودة عبد الله السعيد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بات عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مهددا بعدم الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب المخضرم من حسابات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، فى المعسكر الأخير لمباراتى كينيا وجزر القمر، حيث تم استبعاد السعيد؛ بسبب ابتعاده عن مستواه بجانب الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن المباريات لفترة طويلة.

فى المقابل، نجح محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، فى اغتنام الفرصة التى منحها له البدرى بالمشاركة أساسيا فى مباراتى كينيا وجزر القمر، حيث سجل هدفا فى شباك كينيا وصنع أكثر من هدف، لينال ثقة الجهاز الفنى للفراعنة، وبات يعتبر اللاعب رقم 1 لدى الجهاز الفنى.

كما حصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب سموحة، على فرصة فى مباراة جزر القمر بالقاهرة وظهر بمستوى طيب، فضلا عن إعجاب البدرى بمستوى اللاعب هذا الموسم مع ناديه سموحة، ما يجعله قريبا من المنتخب فى المعسكرات المقبة حال استمراره على نفس المستوى.

واعترف حسام البدرى بأن يوسف أوباما، لاعب الزمالك، كان ضمن حساباته الفنية بقوة قبل إعلان قائمة مباراتىّ كينيا وجزر القمر، إلا أن تراجع مستواه حال دون استدعائه فى القائمة النهائية.

أفشة ومصطفى فتحى وأوباما باتوا يهددون مستقبل عبد الله السعيد فى المنتخب، خاصة أنهم يؤدون فى نفس مركزه ويحظون باعجاب البدرى وجهازه فى الوقت الذى يقلل فيه عامل السن أيضا من فرص السعيد بعدما وصل إلى 35 عاما.