شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ربع نهائي كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، عن جدول مباريات منافسات ربع نهائي كأس السلة رجال والتي تقام يوم 11 أبريل.

ومن المقرر أن يلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، و مصر للتأمين مع سبورتنج ، و الزمالك مع الطيران ، بينما يلتقى اصحاب الجياد مع الاهلى، وفيما يخص الدور قبل النهائي و النهائي فلم يتم تحديد موعد أو مكان إقامتها حتى الان

وقرر اتحاد كرة السلة تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري السوبر ، والتي جاءت باحتساب فوز الأحمر و تغريم الأبيض 30 ألف جنيها، وتم اخطار مسئولى الزمالك بتشكيل اللجنة والتي تضم كل من مجدى أبو فريخة و محمد عبد المطلب ، بالإضافة إلى أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.