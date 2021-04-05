شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي بعد أداء المريخ المخيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على توجيه بعض التعليمات الخاصة للاعبيه على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي في مباراتهم بالأمس ضد المريخ السوداني، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة، وهو الأداء الذي كلف الفريق استقبال هدفين وكان مهددا باستقبال أهداف أخرى.

وحذر موسيماني لاعبيه من غياب التركيز وابتعاد عدد من اللاعبين عن مستواهم وارتكابهم أخطاء في الرقابة والتمركز الصحيح، خاصة أن الفريق مقبل على فترة صعبة من عمر منافسات دوري الأبطال، بعد صعوده لربع النهائي، وملاقاته لفرق قوية وجميعهم مرشحين للفوز بالبطولة الإفريقية.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة متابعة مقاطع فيديو لمباراة المريخ بالأمس، لمشاهدة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة، خاصة لاعبي خط الدفاع، خاصة بعد الأخطاء التي ظهرت في التمركز داخل الملعب والتعامل مع هجمات الخصم خاصة الكرات الطولية واللعب في ظهر مدافعي الأهلي.

وحث موسيماني لاعبيه على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الفريق كان مهددا باستقبال أهداف أكثر والخسارة في المباراة وتهديد موقف الأهلي في السعود، لولا أن الفريق السوداني أهدر ركلة جزاء كانت نقطة تحول في المباراة، بخلاف تراجع أدائه البدني في الشوط، وهو ما منح الأهلي الفرصة لدخول المباراة مرة ثانية وإدراك التعادل قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة التى استمرت قرابة الـ15 دقيقة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلى بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التى يحمل لقبها.