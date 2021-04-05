شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب شراء أحمد ياسر ريان من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو سيراميكا جلسة مع أحمد ياسر ريان نجم الفريق المعار من الأهلى لمطالبته بالبقاء وعدم العودة للمارد الأحمر في الموسم الجديد، وذلك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية.

واستقر مسئولو سيراميكا على مخاطبة نظرائهم في الأهلى لشراء اللاعب بصورة نهائية وتوقيع عقد جديد، ولكن النادى الأحمر طالبهم بالتمهل؛ لحين معرفة وجهة نظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر في بقاء اللاعب أو رحيله.

ويبذل مسئولو سيراميكا قصارى جهده في الفترة الحالية، من أجل إقناع أحمد ياسر ريان بالبقاء معهم في الموسم الجديد، وطالبوه بضرورة مواصلة التركيز وعدم الانشغال بملف العودة إلى القلعة الحمراء حتى يستمر في تسجيل الأهداف.

وفى سياق متصل كشف مصدر بجهاز الكرة بنادى سيراميكا أن اللاعب طالب إدارة فريقه بالصبر لحين انتهاء الموسم ومعرفة مصيره من العروض الخارجية التي تلقاها أو حتى البت في أمره من قبل إدارة النادى الأهلى.

وشهد الموسم الحالى مشاركة أحمد ياسر ريان مع فريقه سيراميكا فى 13 مباراة بالدورى والكأس، بخلاف مشاركته مع الأهلى قبل الإعارة فى مباراتين بالبطولة المحلية، ومثلها فى دورى الأبطال، ومباراة بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

رغم صغر سنه إلا أنه يجيد التسديد على المرمى، كما يتقن التحرك بدون كرة والتمركز داخل منطقة الجزاء، وضربات الرأس، وبدأ يأخذ فرصة بالفريق الأول للأهلى بموسم 2017–2018، والذى حصل فيه النادى الأهلى على لقب الدورى إلا أن ضغط المنافسة لم يسمح له بالحصول على الفرصة الكاملة مع الفريق الأحمر.