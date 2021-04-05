شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى إنبي قبل مواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلبية قبل مواجهة أسوان، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب أبناء زهرة الجنوب، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري.

إنبي يواجه أسوان بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحتل إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16.

ويأمل فريق إنبي في تصحيح المسار واستعادة ذاكرة الانتصارات أمام أسوان، خصوصا أن الفريق البترولى لم يحقق الفوز في آخر 5 مواجهات سوى مرة واحدة بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، بينما حقق 4 تعادلات.

وكان آخر تعادل لإنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري، حيث افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.