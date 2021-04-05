شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2006 يفوز على الزمالك 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية مواليد 2006 عن فوز النادي الأهلي على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه عمار وليد في مباريات ترتيب المراكز من الأول للسادس، وجاءت النتائج كالتالي:

المراكز من الأول للسادس

الأهلي والزمالك 0/1

الإنتاج والمقاولون 2/2

المصري وإنبي 3/3

الإسماعيلي ودجلة 0/2

سيراميكا وبيراميدز 2/0

البنك الاهلي وسموحة 1/0.

ويراقب الجهاز الفني لمنتخب 2006 بقيادة مؤمن سليمان العديد من اللاعبين خلال الفترة الحالية، إلى جانب اختبار اللاعبين المرشحين من قبل مديري القطاعات للحكم على مستواهم والاستقرار على القوام الأساسي قبل التصفيات الأفريقية في 2022.

من جهته، أكد مؤمن سليمان، المدير الفنى لمنتخب 2006، أن فريقه ما زال فى مرحلة التكوين كما أن هؤلاء اللاعبين لم يكتمل بناء شخصياتهم أو عضلاتهم، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل ما يتعلق بهؤلاء اللاعبين.