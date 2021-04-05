شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلى صعوده إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق أمس، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، لتصبح مباراته الختامية ضد سيمبا التنزانى المحدد لها الجمعة المقبل بمثابة تحصيل حاصل، بعد تأكد صعوده بالمركز الثانى عن المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.