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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلى صعوده إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق أمس، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، لتصبح مباراته الختامية ضد سيمبا التنزانى المحدد لها الجمعة المقبل بمثابة تحصيل حاصل، بعد تأكد صعوده بالمركز الثانى عن المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.
استقر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، للحكم الدولي محمد الحنفي في اللقاء المقرر إقامته باستاد الإسكندرية. كما أسند مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة تقنية الـvar إلى الحكم محمد عباس.