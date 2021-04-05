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اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 4 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - حسم الأهلى صعوده إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق أمس، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، لتصبح مباراته الختامية ضد سيمبا التنزانى المحدد لها الجمعة المقبل بمثابة تحصيل حاصل، بعد تأكد صعوده بالمركز الثانى عن المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا. 

 

استقر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، للحكم الدولي محمد الحنفي في اللقاء المقرر إقامته باستاد الإسكندرية. كما أسند مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة تقنية الـvar  إلى الحكم محمد عباس.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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