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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية اليوم، الأحد 4– 4 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.
خسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.
كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حقيقة مفاوضات الأهلى مع شادى حسين، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب يركز ويجتهد في التدريبات.
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.
استقر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، للحكم الدولي محمد الحنفي في اللقاء المقرر إقامته باستاد الإسكندرية. كما أسند مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة تقنية الـvar إلى الحكم محمد عباس.
تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة انطلاق الدورى للموسم الجديد فى شهر فبراير 2022، فى ظل الارتباطات المتلاحقة لمنتخب مصر الأول الفترة المقبلة، بجانب غموض موعد انتهاء الموسم الكروى الحالى.
شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراة سيمبا التنزانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، حالة من الروح الإيجابية بين اللاعبين ظهرت واضحة فى تبادل الابتسامات ووصلات الهزار بين اللاعبين وبعضهم البعض، وذلك بعد ضمان التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.
كشف مصدر فى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، السبب الذى أدى لاتخاذ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قرارًا بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه فى مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.