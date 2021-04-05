شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية اليوم، الأحد 4– 4 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنهم من أخبار على مدار اليوم.