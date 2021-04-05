شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبد العزيز: نؤازر فريق الزمالك فى مواجهة تونجيث.. ولا توجد تغييرات إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة ستتواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدا الإثنين.

وشدد رئيس النادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على أن اللجنة تحرص على مؤازرة الفريق في مرانه الأول، عقب العودة، في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالي بختام دور المجموعات، وذلك لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وأضاف عبد العزيز، أنه لا صحة لما يتردد عن تغييرات إدارية بالنادي وأن اللجنة تمارس عملها بصورة طبيعية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى غدا الاثنين، وحسب الموقع الرسمي للزمالك يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا، بعد حصوله على راحة سلبية اليوم عقب العودة من الجزائر.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد مساء السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحرص اللجنة على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة، في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الإثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الساعة الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد، عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.