شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك توافق على سفر فريقى الطائرة واليد لتونس والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز اجتماعها مساء اليوم، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

وقررت اللجنة إعادة بعض العضويات المشطوبة لأصحابها وخاصة الحاصلين على أحكام قضائية بذلك، كما وافقت إدارة النادى على سفر فريق الكرة الطائرة لتونس للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى والمؤهلة لكأس العالم للأندية والتى تبدأ 18 أبريل الجاري.

ووافقت اللجنة على سفر فريق كرة اليد لمدينة أغادير المغربية لمواجهة النجم الساحلى التونسى ببطولة السوبر الإفريقى، والمقرر لها من 15 إلى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم للأندية.

كما وافقت إدارة النادى على سفر فريق كرة السلة لرواندا للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية تحت إشراف (NBA) حيث يمثل نادى الزمالك مصر بالبطولة التى تنطلق 16 مايو المقبل.