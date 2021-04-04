شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد جاهزية صادق لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي جاهزية محمد صادق للمشاركة أمام المصري في المباراة المقبلة.

ويلتقي المصري مع الإسماعيلي، الأربعاء، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري.

وقال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق، إن صادق تخلص من آلام الإصابة التي كان يعانيها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى استبعاده من المباريات.

وشدد الطبيب على أن صادق اجتاز الاختبار الفني الذي خضع له بعدما شارك في جزء من مباراة الفريق الودية التي جرت أمام القناة، الأحد، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المصري.