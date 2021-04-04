شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبحث الدخول معسكر مغلق قبل مباراة تونجيث بـ 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة تونجيث السنغالي بـ 48 ساعة.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي في القاهرة،السبت، في ختام مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على تونجيث لرفع رصيده إلى 8 نقاط والانتظار لما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي والمولودية لتحديد موقفه من الصعود لدور الثمانية للبطولة الأفريقية.

ويرغب كارتيرون في الابتعاد بلاعبيه عن أي توترات خلال الفترة الحالية من اجل إضفاء المزيد من التركيز على اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط فيما يحتل الترجي التونسي المركز الأول برصيد 10 نقاط، ويحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل تونجيث المركز الأخير برصيد 4 نقاط.