شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفوز على أتليلتكو مدريد ويشعل صراع الصدارة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق اشبيلية أنتصارًا هامًا على ضيفه متصدر الدوري أتليتكو مدريد بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني «لاليجا» .

،خلال أحداث الشوط الأول، استطاع الحارس يان أوبلاك من التصدي لركلة جزاء للاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 8.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب ماركوس أكونيا من أحراز الهدف الوحيد في المباراة لصالح إشبيلية في الدقيقة 70 لينتهي اللقاء بفوز اشبيلية على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لاشيء.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده من النقاط إلى 58 نقطة، وتجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 66 في صدارة البطولة.