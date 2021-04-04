شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × برايتون: الساحر برونو يواصل التألق والشياطين الحمر لا يستسلمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري بعد أن تغلب على ملعبه بنتيجة 2-1 على فريق برايتون، في مباراة ضمن الجولة 30 من البريميرليج.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف عن طريق المهاجم الإنجليزي ولاعب اليونايتد السابق، داني ويلبيك.

وفي الشوط الثاني أدرك ماركوس راشفورد التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل المهاجم الشاب مايسون جرينوود الهدف الثاني قبل 7 دقائق من النهاية ليمنح الشياطين الحمر انتصارًا صعبًا.

رجل المباراة:

كان برونو فيرنانديز هو المحرك الرئيسي لليونايتد خلال عودتهم في الشوط الثاني، فصنع بنفسه الهدف الأول، وشارك بشكل واضح في عملية لعبة الهدف الثاني الذي منح الشياطين الحمر الإنتصار.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

مانشستر يونايتد عزز من موقعه في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 60 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر الحالي، مانشستر سيتي.

برايتون تلقى خسارته الـ 12 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

داني ويلبيك دخل التاريخ كأول لاعب سابق من مانشستر يونايتد يسجل في مرماهم ثلاثة اهداف بعد مغادرته النادي (سجل هدفين مع ارسنال و هدف مع برايتون).

هذا الموسم هو الأول الذي يشهد تسجيل اثنين من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين ضدهم في البريميرليج - ويلفريد زها وداني ويلبيك - منذ موسم 1997/1998، عندما حقق ذلك كل من ديون دبلن ومارك هيوز.

فقط ضد ليستر (5) سجل ماركوس راشفورد عدد الأهداف الأكبر ضد خصم واحد في البريميرليج أكثر من برايتون (4).

فقط واين روني (15) وماركوس راشفورد (13) سجلا اهدافًا اكثر في البريميرليج مع مانشستر يونايتد وهم مراهقين (بعمر أقل من 20 عامًا) أكثر من مايسون جرينوود (12)

برونو فيرنانديز لديه متوسط تمريرة حاسمة واحدة في كل مبارياتين على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج (صنع 11 في 22)، أفضل نسبة لأي لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد لعب على الأقل مباراتين بقميص الفريق.

هذه هي المباراة رقم 95 في عهد البريميرليج التي يفوز بها مانشستر يونايتد بعد أن يستقبل الهدف الأول – 7 مباريات أزيد من أي فريق أخر في عهد المسابقة.