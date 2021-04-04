شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحسم بديل أوموتو في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بديل المهاجم النيجيري أوستن أوموتو، في مباراة الإسماعيلي المقبلة.

ويغيب أوموتو، عن فريق المصري في مباراة الإسماعيلي، سبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

واستقر على ماهر، على الدفع بالمهاجم أحمد جمعة، في مباراة الإسماعيلي، في التشكيل الأساسي، ليعوض غياب أوستن أوموتو.

ويستعد المصري لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.