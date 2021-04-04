شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يرد على أنباء رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة ستتواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدا الإثنين.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا بعد حصوله على راحة سلبية اليوم عقب العودة من الجزائر.

وكان الفريق قد حقق الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد مساء السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس النادي على أن اللجنة تحرص على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات وذلك لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وأضاف عبدالعزيز أنه لا صحة لما يتردد عن تغييرات إدارية بالنادي وأن اللجنة تمارس عملها بصورة طبيعية.