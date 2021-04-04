شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة المهندس سمير حلبية مكافآة خاصة للاعبي الفريق في حالة تحقيقهم الفوز على الإسماعيلي.

ويلتقي المصري مع الإسماعيلي، الأربعاء، على أرض ملعب ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري.

ووعد رئيس النادي، اللاعبين بصرف المكافآة في أسرع وقت بالإضافة لمكافآة الفوز على طلائع الجيش.

وطلب رئيس النادي من على ماهر المدير الفني للفريق إعداد تقرير فني شامل عن احتياجاته للموسم الجديد من تدعيمات حتي يتثني لمجلس الإدارة البدء في التفاوض مع اللاعبين الذي يرغب في ضمهم وأنديتهم.