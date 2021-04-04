شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تؤازر الفريق الاثنين استعدادًا لمواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدا الإثنين.

ويستأنف الفريق تدريباته، غدًا، بعد حصوله على راحة سلبية، اليوم، عقب العودة من الجزائر.

وكان الفريق قد حقق الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد، مساء السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحرص اللجنة على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات وذلك لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.