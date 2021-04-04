شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك توافق على سفر فريقي الطائرة واليد لتونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز اجتماعها مساء اليوم وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

وقررت اللجنة إعادة بعض العضويات المشطوبة لأصحابها وخاصة الحاصلين على أحكام قضائية بذلك.

كما وافقت إدارة النادي على سفر فريق الكرة الطائرة لتونس للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والمؤهلة لكأس العالم للأندية والتي تبدأ ١٨ أبريل الجاري.

ووافقت اللجنة على سفر فريق كرة اليد لمدينة أغادير المغربية لمواجهة النجم الساحلي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي والمقرر لها من ١٥ إلى ١٨ مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم للأندية.

كما وافقت إدارة النادي على سفر فريق كرة السلة لرواندا للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية تحت إشراف (NBA) حيث يمثل نادي الزمالك مصر بالبطولة التي تنطلق ١٦ مايو المقبل.