شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتمسك بغرامة الـ100 ألف جنيه ضد «نجمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، رفع عقوبة الغرامة المالية التي وقعت على كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق، والتي تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه، بسبب إجرائه مداخلة هاتفية في في إحدى القنوات الفضائية واختراقه الحظر الاعلامي.

وكان كريم فؤاد قد أكد لمسؤولي نادي إنبي أنه لم يخترق الحظر الإعلامي، لأنه كان على ذمة المنتخب الأولمبي، واستشهد بإجراء أكثر من لاعب في المنتخب مداخلة في القناة، وذلك بعد حصولهم على موافقة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وطلب من جهاز المنتخب الأولمبي التدخل لرفع عقوبة الإيقاف عليه.

وعلمت «المصري اليوم» أن عبدالناصر محمد، رفض طلب الدكتور علاء عبدالعزيز، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، برفع عقوبة الغرامة المالية التي وقعت على كريم فؤاد، لأنه كان على ذمة المنتخب، مؤكدًا أنه تم تنفيذ العقوبة وفقًا للائحة التي وقع عليها اللاعب مع النادي قبل بداية الموسم الجاري.

يُذكر أن إنبي يستعد حاليًا لخوض مباراة أسوان، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد أسوان، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.