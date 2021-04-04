شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا لمباراة تونجيث السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استئناف تدريبات الفريق، غدًا الاثنين استعدادًا لمواجهة تونجيت السنغالي.

وحدد كارتيرون الحادية عشرة صباحًا موعدًا لمران الفريق بمقر النادي، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل الحالى، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أنعش الزمالك المصري حظوظه في البقاء داخل بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على المولودية في الجزائر بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

وينتظر الزمالك لقاء تونجيت السبت المقبل الذي لابد أن ينتصر فيه الفريق المصري ويخسر المولودية من الترجي حتى يصعد وصيف النسخة الماضية لدور ربع النهائي.

وكان الزمالك المصري حقق فوزا هاما على نظيره المولودية الجزائري بهدفين دون رد خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

نجح الزمالك المصري من تسجيل هدف التقدم على فريق المولودية الجزائري عن طريق يوسف أوباما عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء المقام بينهما، بعدما استلم الكرة الأرضية الحريرية من يوسف بن شرقي.

وعزز الزمالك المصري تقدمه بهدف ثاني على فريق المولودية الجزائري بأقدام شيكابالا بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.