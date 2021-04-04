شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشكون الإرهاق.. وكارتيرون يخفف الأحمال التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الإرهاق بعد المجهود الذي بذلوه أمام مولودية الجزائر بخلاف رحلة السفر والعودة من وإلى الجزائر.

ووصلت بعثة الفريق الكروي الأول للزمالك، صباح الأحد، بعد الفوز على المولودية في المباراة التي جرت بينهما «السبت» ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

وعقد كارتيرون، جلسة مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى القاهرة حدد خلالها البرنامج التدريبي الذي سينفذه الفريق استعداداً لمواجهة تونجيث السنغالي، المقررة السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

وحدد كارتيرون البرنامج التدريبي، والذي يبدأ الاثنين، بتخفيف الأحمال التدريبية والاكتفاء بأداء بعض التدريبات الاستشفائية بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وسيبدأ كارتيرون في رفع المعدلات التدريبية بداية من الثلاثاء للوصول باللاعبين لأعلي فورمة وتفادي تعرض أياً منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة أمام بطل السنغال.