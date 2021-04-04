شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يطالب إمام عاشور بالتزام الصمت تجاه عقوبته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لإنهاء أزمة إمام عاشور مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقرر باتريس كارتيرون إيقاف امام عاشور، ونزوله للمران مع فريق الشباب بالنادي بسبب اعتراضه على عدم الدفع به في مباراة المولودية الأخيرة التي جرت في الجزائر.

وفاز الزمالك على المولودية بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 يوليو في الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات للبطولة الافريقية.

وطلب شيكابالا من عاشور التزام الصمت وتنفيذ قرار المدير الفني دون اعتراض وعدم التطرق لمسألة عقابه في أي من وسائل الاعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ووعد شيكابالا اللاعب، بالتوسط لدي المدير الفني من أجل تخفيف العقوبة عنه بعد تقدمه باعتذار عما بدر منه في رحلة الجزائر.