شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يشيد بمستوى عبدالرحمن مجدي في ودية القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، بالمستوي الذي ظهر عليه عبدالرحمن مجدي، لاعب وسط الفريق، في ودية القناة التي جرت، الأحد، في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري، المقررة الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشارك عبدالرحمن مجدي في آخر نص ساعة من زمن الشوط الثاني بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة المنقضية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث أحرز هدف الإسماعيلي شيلونجو، قبل أن يتعادل القناة من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء.

الإسماعيلى سجل هدفه عن طريق الناميبى بنسون شيلونجو في الشوط الأول، قبل أن يتعادل القناة في الشوط الثانى من ركلة ثابتة.

وتأزم موقف الإسماعيلي في ترتيب جدول مسابقة الدوري بعد الخسارة التي تعرض لها «السبت» من سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، مما أدي لتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة زادت من صعوبة موقفه في جدول المسابقة.