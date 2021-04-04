الدوري الانجليزي: مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

قلب مانشستر يونايتد تأخره 0-1 إلى فوز ثمين على ضيفه ​برايتون​ 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



وإفتتح داني ويلبيك التسجيل للضيوف بعد 13 دقيقة على إنطلاقة المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف للاشيء.

وفي الشوط الثاني إنتفض أصحاب الارض وقلبوا الطاولة على ضيوفهم حيث أدرك التعادل ماركوس راشفورد التعادل في الدقيقة 62 قبل أن يعود مايسون غرينوود ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 83.