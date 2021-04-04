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فريدريش: غيندوزي لاعب رائع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريدريش: غيندوزي لاعب رائع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

أشار المدير الرياضي لفريق ​هرتا برلين​، آرنه فريدريش، إلى أن اللاعب ماتيو ​غيندوزي​ "لاعب عظيم" لافتا إلى أن التحسن الأخير الذي حققه يظهر أن الأندية تستفيد من تخصيص الوقت لمساعدة اللاعبين.

وقال فريدريش: "عندما تتحدث عن غيندوزي وترى مهاراته، فإنك تدرك أنه لاعب رائع. لقد قرأت أيضًا أنه كان يعاني من مشاكل في ​أرسنال​ ولكن هنا يتصرف بشكل جيد للغاية. إنه يثبت نفسه في الملعب. إنه محترف رائع".

وأضاف: "وضع غيندوزي يؤكد أننا يجب أن نفهم دائمًا كيفية مساعدة اللاعبين، وموهبة مثله تستحق العناء".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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