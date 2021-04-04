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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريدريش: غيندوزي لاعب رائع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021
أشار المدير الرياضي لفريق هرتا برلين، آرنه فريدريش، إلى أن اللاعب ماتيو غيندوزي "لاعب عظيم" لافتا إلى أن التحسن الأخير الذي حققه يظهر أن الأندية تستفيد من تخصيص الوقت لمساعدة اللاعبين.
وقال فريدريش: "عندما تتحدث عن غيندوزي وترى مهاراته، فإنك تدرك أنه لاعب رائع. لقد قرأت أيضًا أنه كان يعاني من مشاكل في أرسنال ولكن هنا يتصرف بشكل جيد للغاية. إنه يثبت نفسه في الملعب. إنه محترف رائع".
وأضاف: "وضع غيندوزي يؤكد أننا يجب أن نفهم دائمًا كيفية مساعدة اللاعبين، وموهبة مثله تستحق العناء".