فريدريش: غيندوزي لاعب رائع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

أشار المدير الرياضي لفريق ​هرتا برلين​، آرنه فريدريش، إلى أن اللاعب ماتيو ​غيندوزي​ "لاعب عظيم" لافتا إلى أن التحسن الأخير الذي حققه يظهر أن الأندية تستفيد من تخصيص الوقت لمساعدة اللاعبين.



وقال فريدريش: "عندما تتحدث عن غيندوزي وترى مهاراته، فإنك تدرك أنه لاعب رائع. لقد قرأت أيضًا أنه كان يعاني من مشاكل في ​أرسنال​ ولكن هنا يتصرف بشكل جيد للغاية. إنه يثبت نفسه في الملعب. إنه محترف رائع".

وأضاف: "وضع غيندوزي يؤكد أننا يجب أن نفهم دائمًا كيفية مساعدة اللاعبين، وموهبة مثله تستحق العناء".