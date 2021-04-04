كأس خادم الحرمين: الفيصلي يقهر النصر ليلاقي التعاون في النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

حجز ​الفيصلي​ بطاقة التأهل الثانية إلى المباراة النهائية لمسابقة ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ لكرة القدم بفوزه على مضيفه النصر بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وغابت الأهداف عن الشوط الاول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 81 خطف جوليو تافاريس هدف التأهل الثمين للفيصلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل شباك النصر.

وسيلتقي الفيصلي في المباراة النهائية مع ​التعاون​ الفائز على الفتح 3-2 في نصف النهائي الثاني.