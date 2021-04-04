الوحدات يُسقط الجزيرة ويتوج بلقب كأس السوبر الاردني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

أحرز ​الوحدات​ لقب ​كأس السوبر الأردني​ بفوزه على منافسه ​الجزيرة​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد عمان الدولي.



وسجل ثنائية الوحدات المهاجم اللبناني أحمد زريق (45) وفادي عوض (90+4).

وكان الوحدات أحد طرفي اللقاء بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي، في وقت لعب الجزيرة بصفته وصيف لبطل الدوري.

واللقب هو رقم 14 للوحدات في بطولة كأس السوير، بينما لم يتوج الجزيرة بهذا اللقب سوى مرة واحدة عام 1985، وخسر البطولة للمرة الرابعة على التوالي.