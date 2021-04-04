تعرض لاعب توتنهام لإساءة عنصرية بعد التعادل مع نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

تعرض لاعب ​توتنهام​ دافينسون سانشيز لإساءات عنصرية عبر تطبيق إنستغرام بعد تعادل توتنهام 2-2 مع ​نيوكاسل​ يونايتد في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز يوم الأحد.



وكشف اللاعب الدولي الكولومبي البالغ من العمر 24 عامًا عن الإساءة عبر حسابه على انستغرام، وأظهر تعليقات من مستخدم نشر رموزًا تعبيرية للقرد، والتي علق عليها بعبارة "لا شيء يتغير".

بدأ سانشيز المباراة يوم الأحد وخاضها كاملة حيث تعادل توتنهام 2-2 مع نيوكاسل المتعثر.

وقد شارك في 31 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في جميع المسابقات.