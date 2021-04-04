الدوري الإسباني: قادش يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام فالنسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 29 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، حقق فريق ​قادش​ فوزا مفاجئا في اللحظات الأخيرة على فريق ​فالنسيا​ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب رامون دي كارانزا.



استهل التسجيل فريق قادش عن طريق اللاعب خوان كالا في الدقيقة الرابعة عشر، وجاء التعادل مبكرا بعد 5 دقائق لفالنسيا عن طريق اللاعب كيفن غاميرو.

واستمر الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1-1، حتى الدقائق الأخيرة وتحديدا الدقيقة 88 حيث خطف اللاعب ماركوس ماورو هدف الفوز لقادش.

وبهذا الفوز أصبح قادش في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فالنسيا.