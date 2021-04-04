سولسكاير: مارسيال سيغيب عما تبقى من الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

كشف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير أن اللاعب أنتوني ​مارسيال​ قد يغيب لبقية الموسم بعد إصابة في ركبته.



وقال سولسكاير: "لسوء الحظ، أصيب بالتواء في ركبته بفرنسا... خسارة أنتوني لما قد يكون بقية الموسم أمر مخيب للآمال للغاية، خاصة عندما تكون التقارير والإشارات من هناك أنه لم يكن أي شيء خطيرًا، لكنه يبدو سيئًا، بلى".

وأضاف: "يبدو أنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بالتأكيد. لكننا نأمل في استعادته قبل نهاية الموسم لكننا لسنا متأكدين".