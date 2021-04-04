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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: مارسيال سيغيب عما تبقى من الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021
كشف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير أن اللاعب أنتوني مارسيال قد يغيب لبقية الموسم بعد إصابة في ركبته.
وقال سولسكاير: "لسوء الحظ، أصيب بالتواء في ركبته بفرنسا... خسارة أنتوني لما قد يكون بقية الموسم أمر مخيب للآمال للغاية، خاصة عندما تكون التقارير والإشارات من هناك أنه لم يكن أي شيء خطيرًا، لكنه يبدو سيئًا، بلى".
وأضاف: "يبدو أنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بالتأكيد. لكننا نأمل في استعادته قبل نهاية الموسم لكننا لسنا متأكدين".