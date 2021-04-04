شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل تاريخي للفيصلي إلى نهائي أغلى الكؤوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرض فريق الفيصلي نفسه طرفاً ثانياً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تفوقه على مضيفه النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي المسابقة وذلك على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وشهد اللقاء تفوق فريق الفيصلي على ظروف الطرد المبكر، إذ تحصل مدافعه وقائده ايغور روسي على بطاقة حمراء مبكرة (د: 9)، ورغم السيطرة النصراوية إلا أن دفاعات الفيصلي ومن خلفهم الحارس أحمد الكسار حالت دون هز شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تحصل مهاجم الفيصلي جوليو تفاريس على ركلة جزاء ليتقدم لها بنفسه ويسددها في مرمى النصر كهدف الفوز للفيصلي (د: 81)، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم محمد الهويش نهاية اللقاء بفوز الفيصلي على النصر بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتأهل الفيصلي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه ويضرب موعداً مع نظيره فريق التعاون.