شكرا لقرائتكم خبر عن بيتيس يتعثر بالتعادل مع إلتشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط ريال بيتيس بفرصة تعزيز حظوظه في المشاركة القارية الموسم المقبل بعد تعثره أمام مضيفه إلتشي 1-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا النادي الأندلسي في طريقه لتحقيق فوزه السادس في المراحل السبع الأخيرة والخامس عشر هذا الموسم، بعدما تقدم منذ الدقيقة 14 عبر ركلة جزاء نفذها بورخا إيغليسياس الذي رفع رصيده الى ستة أهداف في آخر سبع مشاركات، أي أكثر بهدفين من المباريات ال 58 التي سبقت هذه السلسلة بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

لكن إلتشي تجنب الهزيمة الرابعة عشرة هذا الموسم وحصل على نقطة ثمينة لصراع البقاء في الدرجة الأولى، بإدراكه التعادل في الدقيقة 36 عبر بيري ميا.

ورفع بيتيس الذي يتواجه الأحد المقبل مع أتلتيكو مدريد المتصدر، رصيده الى 46 نقطة وصعد الى المركز الخامس بالتساوي مع فياريال الذي فاز السبت على غرناطة 3-صفر، وذلك في انتظار ريال سوسييداد (45)، الذي يختتم المرحلة الأربعاء بمواجهة جاره الباسكي أتلتيك بلباو مجدداً، وذلك بعدما تغلب عليه1- صفر السبت في نهائي نسخة الموسم الماضي من مسابقة كأس إسبانيا (1-صفر).