اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك تقدم استقالتها لوزير الرياضة.. ومصدر يكشف أسماء اللجنة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - تقدمت اللجنة القضائية المؤقتة، التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز باستقالتها عن الاستمرار في منصبها وتقرر أن يعمل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللائحة الاسترشادية.



أعلن برنامج حضرة المواطن والذي يذاع على شاشة الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي رحيل مجلس الزمالك المؤقت برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

وتقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، باستقالتها لوزير الشباب والرياضة، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وأعضاء اللجنة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وسيقرر وزير الشباب والرياضة الاتجاه لتطبيق اللائحة الإسترشادية، ويعتبر الأقرب لتولي رئاسة اللجنة الجديدة لنادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب لحين إجراء الانتخابات.

وسيتم تعيين الدكتور حسين السمري مديرا للنشاط الرياضي، والمحاسب ايمن عبد العظيم مديرا ماليا للنادي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأعتذر طارق حشيش عضو اللجنة السابقة الاستمرار مع اللجنة ومتابعة الأعمال، وسيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية للنادي بعد بطلان اللائحة الماضية للفريق في عهد مرتضي منصور

أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة، أنه تقرر تعيين حسين لبيب مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك، والدكتور حسين السمرى مديرا للنشاط الرياضي، والمحاسب هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة زد مديرا ماليا، بعدما اعتذر طارق حشيش عن الاستمرار، وذلك بعدما قررت اللجنة المؤقتة، تقديم استقالتها. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".