شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تؤازر الفريق فى تدريبات الغد لتحفيز اللاعبين على التأهل والان مع تفاصيل الخبر
وتحرص اللجنة على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.