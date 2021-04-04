شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تؤازر الفريق فى تدريبات الغد لتحفيز اللاعبين على التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى غدا الاثنين. وحسب الموقع الرسمي للزمالك يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا بعد حصوله على راحة سلبية اليوم عقب العودة من الجزائر.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد مساء السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحرص اللجنة على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة تونجيت السنغالي بختام دور المجموعات لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي 10 أبريل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.