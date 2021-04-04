شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يقترب من المشاركة أساسيا مع المصرى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث على ماهر، المدير الفنى للمصرى، عن بديل كفء للنيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق للاستعانة به خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى الجولة الثامنة عشرة للدورى نظرا لغياب المهاجم النيجيرى بسبب الإيقاف.

ويقترب أحمد جمعة مهاجم الفريق من المشاركة بشكل أساسى، بالإضافة لوجود الكونغولى كازادى كاسينجو، وإن كان المدير الفنى يميل لإشراك أحمد جمعة بسبب خبراته الكبيرة بالدورى وفشل الثانى فى إقناع المدير الفنى بمستواه حتى الآن.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 26 نقطة ، بعدما خاض الفريق 16 مباراة فاز الفريق فى 6 وتعادل 8 وخسر مباراتين ، أحرز لاعبوه 20 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا .

من ناحية أخرى، منح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اللاعب محمود حمد مدافع الفريق حرية الانتقال لأى من الأندية الأخرى بعد الحصول على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الإعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما .

ويفضل على ماهر رحيل اللاعب لإفساح المجال أمام الجهاز الفني من أجل التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الموسم المقبل بعدما عانى الفريق الأمرين في الموسم الحالي بسبب نقص في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين الأساسيين بالإضافة لإبتعاد البعض الأخر عن مستواهم على رأسهم محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح .