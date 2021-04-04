شكرا لقرائتكم خبر عن الروماني سوفار يتوج بذهبية السيف للناشئين فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الروماني ماركو سوفار بذهبية السيف للناشئين ببطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام بمصر فى الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري. وحصل الروماني سوفار على الميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كل من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي .

وتختتم غدا الاثنين منافسات سلاح السيف بإقامة منافسات الفرق للناشئين والناشئات.

بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.