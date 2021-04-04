شكرا لقرائتكم خبر عن الروماني سوفار يتوج بذهبية السيف للناشئين فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج الروماني ماركو سوفار بذهبية السيف للناشئين ببطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام بمصر فى الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري. وحصل الروماني سوفار على الميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كل من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي .
وتختتم غدا الاثنين منافسات سلاح السيف بإقامة منافسات الفرق للناشئين والناشئات.
بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.
وتُوجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز بذهبية سلاح السيف للناشئات ببطولة العالم لشباب والناشئين للسلاح، والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.
وحصلت سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية، وتُوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كل من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.