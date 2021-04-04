شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى كامل العدد فى البروفة الأخيرة لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف الاتحاد السكندري، لأول مرة، منذ مباراة البنك الأهلي التي أقيمت منتصف الشهر الماضي، وفاز بها الفريق بهدف دون رد وقفز بفضل نقاطها للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وخاض الاتحاد السكندري مرانه الأخير استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الإثنين كامل العدد بنجومه الدوليين، حيث استعاد جهود 10 لاعبين غائبين عن فترة الإعداد لاستئناف الموسم في فترة التوقف، بشكل تدريجي.

وفور انتهاء الأجندة الدولية انضم خماسي الاتحاد السكندري من معسكر المنتخب الأولمبي لفريقهم مباشرة استعدادًا لاستئناف الدوري وهم عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي وكريم يحي ومحمد عبد الغني.

بعد ذلك توالى انضمام اللاعبين الدوليين المحترفين في الاتحاد السكندري وهم ثنائي منتخب بليكيا روماريو ويلياميز وداميون لوي نانا، بعدها انضم السوري عمر الميداني، ثم أخير الأوغندي إيمانويل أوكوى.

وكان آخر المنضمين للاتحاد هو اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه الذي غاب عن الفريق قرابة عشرة أيام بسبب وفاة والدته وسقيقاته في حادث سير أليم.

واستعد الفريق السكندري لمواجهة المقاولون بأربعة مباريات ودية، في فترة التوقف استهلها بالفوز على فريق الشباب بالنادي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على ماريا أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد، ثم العودة للفوز على مركز شباب النصر بثلاثية دون رد، واختتم ودياته بمهرجان أهداف جديد على فريق بلقاس بثمانية أهداف دون رد، ليكون عدد أهداف زعيم الثغر في ودياته 23 هدفا مما طمأن الجهاز الفني على مستوى لاعبيه.

ووجه حسام حسن الشكر للاعبيه بعد المستويات الكبيرة التي قدموها، خاصة خط الدفاع الذي تميز وسجل في جميع اللقاءات التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف، كما وجه الشكر للثنائي داميون لوي وروماريو ويلياميز بشكل خاص بسبب مستواهما الثابت مع الفريق منذ بداية الموسم.

ويستعد حسام حسن لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.