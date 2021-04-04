شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الأحد الموافق 4 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها استئناف الفريق الأحمر تدريباته بعد العودة من السودان، وانتظام محمود كهربا في التدريبات الجماعية وعودة علي معلول وأداء جلسة تأهيل في الجيم.

عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم، الأحد، وشهدت الجلسة التى استمرت قرابة الـ15 دقيقة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. واستأنف الأهلى تدريباته اليوم بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليحجز الأهلى بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التى يحمل لقبها.

عاد التونسى على معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، إلى القاهرة وتواجد اليوم فى الجيم بملعب التتش بالجزيرة لاستكمال برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على الاطمئنان على حالة اللاعب خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى داخل النادي. ويغيب على معلول عن مباريات الأهلى منذ إصابته فى مباراة بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية، وخضع لبرنامج تأهيلى فى تونس الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهاز الفنى للأهلى قبل أن يعود للقاهرة اليوم ويظهر فى "الجيم".

شارك محمود كهربا، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمققر لها الجمعة المقبل. وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الماضية فى بطولة الدوري وأفريقيا خلال فترة الإيقاف التى أصر الجهاز الفني على استكمالها حتى نهايتها أوائل أبريل الجاري. وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قبل السفر إلى السودان مؤخرًا انتظام كهربا فى المران الجماعي بداية من اليوم بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي إلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومدير الكرة وزملائه اللاعبين وشارك اللاعب فى مران اليوم بعد انتهاء العقوبة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود لاعب الفريق يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون ٣ أسابيع.

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع. وأوضح، أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر وأن الفحص الطبي سوف يحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سوف يخضع له ، ومن المقرر أن يشارك في جانب من التدريبات بشكل معين لتجنب الالتحامات لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.