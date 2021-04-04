شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 4 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها تغريم امام عاشور وإيقافه ومشاركته فى تدريبات الناشئين بعد اعتراضه علي كارتيرون بطريقة غير لائقة في مباراة الزمالك والمولودية .

الزمالك يبدأ غد الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالى فى دورى الأبطال

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، وحدد المدير الفنى الحادية عشرة صباحا موعدا لمران الفريق بمقر النادى، بعدما منح لاعبيه راحة اليوم الأحد عقب مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

رئيس الزمالك: نؤيد قرارات الجهاز الفنى لفرض الانضباط.. ومكافآت للتأهل الأفريقى

أكد المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة تدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتسعى لتوفير مناخ من الاستقرار لتحقيق نتائج طيبة فى الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الزمالك، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، أن الإدارة تدعم كل قرارات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لضمان فرض الانضباط والروح داخل الفريق.

بثنائية "أوباما وشيكابالا".. كارتيرون يصل لهدفه الـ 13 فى شباك الفرق الجزائرية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفوقه أمام الفرق الجزائرية، بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بهدفين دون رد على فريق مولودية الجزائر أمس، السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا.

الزمالك يسجل أول انتصاراته بالجزائر على حساب المولودية بعد 3 تعادلات وخسارتين

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أول فوز فى الملاعب الجزائرية على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تقارير: استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك بدورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية أن عبد القادر عمراني، المدير الفنى لنادى مولودية الجزائر، تقدم باستقالته لإدارة النادى بعد الخسارة أمام الزمالك فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الاعتراض وحديث غير لائق مع كارتيرون سبب إيقاف إمام عاشور

كشف مصدر فى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، السبب الذى أدى لاتخاذ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى قرارًا بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق والتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ لما بدر منه فى مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

أحمد سيد زيزو يجرى أشعة لتحديد حجم إصابة القدم

يخضع أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم لأشعة على وجه القدم لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها قبل مواجهة مولودية الجزائر التى أقيمت مساء أمس السبت، على 5 يوليو، فى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يخطر سيسيه بالعودة الموسم المقبل

أخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.